Die Olympischen Winterspiele laufen und Deutschland hat bereits einige Medaillen gewonnen. Alle Infos zum aktuellen Medaillenspiegel.
Die 25. Winterspielen mit den Hauptorten Mailand und Cortina d'Ampezzo finden vom 6. bis zum 22. Februar statt. An 13 Wettkampfstätten geht es in 116 Entscheidungen um Medaillen. Rund 2900 Athletinnen und Athleten sind dabei, davon 185 aus Deutschland - so viele wie nie zuvor bei Winterspielen. 2022 in Peking gab es für Deutschland zwölf Goldmedaillen, neun davon in Bob, Rodeln oder Skeleton. Olaf Tabor, Vorstand Leistungssport beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) setzt auch diesmal darauf, dass die Eisbahn „eine goldene“ wird. Ziel ist ein Platz unter den Top 3 im Medaillenspiegel. Doch hinter dem edlen Schein steckt weit weniger Gold, als viele vermuten. So viel Geld sind Gold, Silber und Bronze bei den Winterspielen tatsächlich wert.