Medaillenspiegel: Deutschland liegt auf Rang 2

1.Norwegen: 6 Gold, 2 Silber, 4 Bronze

2.Deutschland: 3 Gold, 2 Silber, 1 Bronze

2.Schweden: 3 Gold, 2 Silber, 1 Bronze

4.Schweiz: 3 Gold, 1 Silber, 1 Bronze

5.USA: 2 Gold, 3 Silber, 2 Bronze

6.Österreich: 2 Gold, 3 Silber, 0 Bronze

7.Italien: 2 Gold, 2 Silber, 7 Bronze

8.Japan: 2 Gold, 2 Silber, 4 Bronze

9.Frankreich: 1 Gold, 2 Silber, 0 Bronze

10.Niederlande: 1 Gold, 1 Silber, 0 Bronze

10.Slowenien: 1 Gold, 1 Silber, 0 Bronze

10.Tschechien: 1 Gold, 1 Silber, 0 Bronze

13.Kanada: 0 Gold, 1 Silber, 2 Bronze

14.China: 0 Gold, 1 Silber, 1 Bronze

14.Neuseeland: 0 Gold, 1 Silber, 1 Bronze

14.Südkorea: 0 Gold, 1 Silber, 1 Bronze

17.Lettland: 0 Gold, 1 Silber, 0 Bronze

17.Polen: 0 Gold, 1 Silber, 0 Bronze

19.Belgien: 0 Gold, 0 Silber, 1 Bronze

19.Bulgarien: 0 Gold, 0 Silber, 1 Bronze

Summe: 27 Gold, 28 Silber, 27 Bronze

Rodeln: Taubitz mit dritter Goldmedaille für Deutschland

Rodlerin Julia Taubitz ist Olympiasiegerin im Einsitzer. Die Weltmeisterin sorgte am Dienstag (10. Februar 2026) damit für die dritte deutsche Goldmedaille bei den Winterspielen in Italien. Nach Gold für Max Langenhan im Männer-Einsitzer war es der zweite deutsche Rodel-Triumph der Spiele in Italien. „Am Ende so was von mehr als verdient nach dem, was in China passiert ist“, sagte Langenhan. Silber ging mit fast einer Sekunde Rückstand an die Lettin Elina Bota, Bronze sicherte sich die US-Pilotin Ashley Farquharson.

Skispringer Philipp Raimund holt sensationell Gold

Skispringer Philipp Raimund hat das Wunder von Predazzo geschafft und am Montag (9. Februar 2026) sensationell Olympia-Gold im Wettkampf auf der Normalschanze geholt. Der 25 Jahre alte Oberstdorfer, der ohne Weltcupsieg in seiner Karriere nach Val di Fiemme gereist war, setzte sich an einem denkwürdigen Abend vor dem Polen Kacper Tomasiak sowie dem Japaner Ren Nikaido und dem Schweizer Gregor Deschwanden durch, die beide Bronze holten. Mit Flügen auf 102,0 und 106,5 m wurde Raimund fast auf den Tag genau acht Jahre nach dem Triumph von Andreas Wellinger in Pyeongchang zum fünften deutschen Olympiasieger im Skispringen.

Zweitbester DSV-Adler war Felix Hoffmann auf Platz 13, Pius Paschke landete auf dem 17. Rang. Wellinger, der am 10. Februar 2018 in einer eiskalten südkoreanischen Nacht zu Normalschanzen-Gold geflogen war, musste sich mit dem 23. Platz begnügen.