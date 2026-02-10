Zweites Frauen-Rennen, zweite deutsche Ski-Medaille: Bei der Team-Kombination werden Aicher und Weidle-Winkelmann nur um eine Winzigkeit geschlagen.
10.02.2026 - 15:00 Uhr
Die deutschen Skirennfahrerinnen Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann haben Silber in der olympischen Team-Kombination gewonnen. Für Aicher ist es schon die zweite Medaille bei den Winterspielen in Italien, nachdem sie in der Abfahrt am Sonntag zu Silber gerast war. Am Ende fehlten den zwei Ski-Assen nur 0,05 Sekunden auf Gold.