Der zweite Coup gelingt dem deutschen Skisprung-Team nicht. Nach Olympia-Gold für Philipp Raimund reicht es nur für Platz vier. Slowenien dominiert.
10.02.2026 - 21:00 Uhr
Predazzo - Auf Sensations-Gold folgte eine Enttäuschung: Das deutsche Skisprungteam um Einzel-Olympiasieger Philipp Raimund hat eine Medaille bei den Winterspielen im Mixed-Wettbewerb knapp verpasst. Raimund, Felix Hoffmann, Selina Freitag und Agnes Reisch sprangen von der Normalschanze im italienischen Predazzo lediglich auf Platz vier.