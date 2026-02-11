Olympische Winterspiele Diese 10 Filme, Serien und Romane sollten Wintersport-Fans kennen
Passend zu den Olympischen Winterspielen gibt es allerlei Bücher, Filme und Serien, die sich mit dem Thema Wintersport befassen. Hier eine Auswahl.
Passend zu den Olympischen Winterspielen gibt es allerlei Bücher, Filme und Serien, die sich mit dem Thema Wintersport befassen. Hier eine Auswahl.
Wenn aktuell bei den Olympischen Winterspielen um Punkte, Meter und hundertstel Sekunden gekämpft wird, richtet sich der Blick der Welt wieder auf Eisbahnen, Sprungschanzen und Skipisten. Und auch abseits der Spiele in Italien, in Literatur und Film ist Wintersport sehr beliebt – vor allem bei einem jungen Publikum.