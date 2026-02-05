Leon Draisaitl wird Fahnenträger – ohne je bei Olympia gewesen zu sein. Der DOSB-Präsident weist Kritik an der Entscheidung zurück.

dpa 05.02.2026 - 12:13 Uhr

Mailand - DOSB-Chef Thomas Weikert hält die Wahl von Eishockey-Superstar Leon Draisaitl zum deutschen Fahnenträger trotz dessen fehlender Olympia-Erfahrung für eine gute Entscheidung. "Das Publikum hat es so gesehen, die Athletinnen und Athleten haben es so gesehen", sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds am Tag vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele in Mailand. NHL-Profi Draisaitl war noch nie bei Olympia dabei, hatte sich bei der Abstimmung über den Fahnenträger aber gegen die Olympiasieger Tobias Wendl (Rodeln) und Johannes Rydzek (Nordische Kombination) durchgesetzt.