Franjo von Allmen wird endgültig zum ganz großen Überflieger dieser Winterspiele. Der Schweizer holt bereits seine dritte Goldmedaille. Damit steigt er in eine Liga mit Legenden des Alpinsports auf.
Bormio - Der Schweizer Franjo von Allmen hat bei den Olympischen Winterspielen in Italien auch den Super-G gewonnen und damit bereits seine dritte Goldmedaille geholt. Der 24-Jährige setzte sich mit 0,13 Sekunden Vorsprung auf den Amerikaner Ryan Cochran-Siegle durch. Dritter wurde von Allmens Teamkollege Marco Odermatt, der zwar seine zweite Medaille in Bormio holte, aber wie schon in der Abfahrt seiner Favoritenrolle nicht gerecht wurde.