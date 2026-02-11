Nach dem olympischen Einzel hat Sturla Holm Laegreid mit einem sehr persönlichen Geständnis für Schlagzeilen gesorgt. Der Norweger sprach offen über einen Seitensprung, bereut inzwischen jedoch vor allem den Zeitpunkt seiner Offenheit – und sieht sich dafür auch der Kritik einer Biathlon-Ikone ausgesetzt.
11.02.2026 - 08:38 Uhr
Unmittelbar nach dem Rennen bei den Olympischen Winterspielen hat Biathlet Sturla Holm Laegreid in Antholz vor laufender Kamera über seine Untreue gesprochen. Wenige Stunden später zeigte er sich selbstreflektiert.