Bisher lief es für die deutschen Kombinierer bei den Winterspielen schlecht. Das ändert sich beim letzten Skispringen. Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger haben zum Abschluss Chancen auf Gold.

dpa 19.02.2026 - 10:33 Uhr

Predazzo - Die deutschen Nordischen Kombinierer gehen als Führende ins letzte Langlaufrennen ihrer Disziplin bei den Olympischen Winterspielen in Italien und haben gute Gold-Chancen. Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger starten im Team Sprint 13 Sekunden vor den zweitplatzierten Norwegern.