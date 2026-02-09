Die sportliche Tragödie um Skirennfahrerin Lindsey Vonn ist weiter großes Thema in den Medien. Das bittere Ende ihres Comebacks nach dem Sturz in der olympischen Abfahrt löst weltweit Mitgefühl aus.
Cortina d'Ampezzo - Der schwere Sturz von Ski-Star Lindsey Vonn in der Olympia-Abfahrt bewegt die Sportwelt weiter. Ein "Albtraumtag" sei das für die US-Amerikanerin gewesen, schrieb die italienische Zeitung "Gazzetta dello Sport" nach dem Drama. Von einem "herzzerreißenden Umschwung" und einer "schockierenden Wendung des Comebacks" berichtete CNN.