Im Kampf um die Podestplätze sind die deutschen Skispringerinnen chancenlos, Selina Freitag wird immerhin Siebte. Der Bundestrainer sagt, was er jetzt definitiv nicht machen wird.
07.02.2026 - 21:19 Uhr
Predazzo - Den deutschen Skispringerinnen blieb beim großen Medaillen-Showdown nur die Zuschauerrolle, die geschlagene Topfavoritin Nika Prevc weinte bitterlich in den Armen ihres Trainers: Die erste Schanzen-Entscheidung bei den Olympischen Winterspielen in Italien bot Drama und Spektakel, aber nicht das erhoffte erste Edelmetall für das deutsche Team.