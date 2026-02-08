In der Olympiastadt gibt es seit Tagen Proteste gegen die US-Einwanderungspolizei ICE. Am Samstag fliegen auch Molotow-Cocktails und Rauchbomben. Die Polizei setzt Wasserwerfer ein.
08.02.2026 - 09:40 Uhr
Bei einer Demonstration am Rande der Olympischen Winterspiele ist es in Mailand zu Krawallen gekommen. Nach einem Protestmarsch von mehr als 3.000 Menschen in Richtung des olympischen Dorfes warfen einige Teilnehmer Rauchbomben und Molotow-Cocktails in Richtung Sicherheitskräfte. Die Polizei setzte Schlagstöcke, Wasserwerfer und Tränengas ein. Es gab sechs Festnahmen.