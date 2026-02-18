Bei den Winterspielen vor vier Jahren in China holen die deutschen Langläuferinnen Gold und Silber. In Italien gibt es nun das ersehnte erste Edelmetall.

Tesero - Laura Gimmler und Coletta Rydzek haben die Olympia-Bronzemedaille im Team Sprint der Langläuferinnen gewonnen. Die 32 Jahre alte Gimmler und die vier Jahre jüngere Rydzek mussten sich in Tesero nur den siegreichen Schwedinnen Jonna Sundling und Maja Dahlqvist sowie den zweitplatzierten Nadja Kälin und Nadine Fähndrich aus der Schweiz geschlagen geben. Rydzek setzte sich mit einem starken Schlussspurt um Platz drei knapp vor Norwegen durch.