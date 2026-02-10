Im Olympia-Sprint reicht es bei den besten deutschen Langläuferinnen nicht für das Finale. Bei den Frauen sind drei Schwedinnen vorn. Im Männer-Rennen dominiert ein Norweger.
10.02.2026 - 14:28 Uhr
Coletta Rydzek und Laura Gimmler haben eine Olympia-Medaille im Skilanglauf verpasst. Die beiden Oberstdorferinnen schieden als beste Deutsche im Sprint im italienischen Tesero im Halbfinale aus. Zur Olympiasiegerin krönte sich die Schwedin Linn Svahn. Silber ging an Jonna Sundling, Bronze sicherte sich die Maja Dahlqvist - beide ebenfalls aus Schweden.