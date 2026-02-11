Nach ihrem schweren Olympia-Sturz meldet sich Lindsey Vonn erneut aus der Unfallklinik. Sie spricht von langsamen Fortschritten.
Cortina d'Ampezzo - Ski-Star Lindsey Vonn ist nach ihrem schweren Sturz bei den Winterspielen in Italien ein weiteres Mal operiert worden. Zu einem Bild aus dem Krankenhaus-Bett schrieb die 41-Jährige drei Tage nach dem Unfall in der Olympia-Abfahrt bei Instagram: "Ich hatte heute meine dritte Operation und sie war erfolgreich. Erfolg hat heute eine völlig andere Bedeutung als vor wenigen Tagen." Vonn hatte sich bei ihrem heftigen Crash eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen.