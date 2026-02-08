Bei der Olympia-Abfahrt in Cortina dreht sich fast alles um Lindsey Vonn - alle blicken auf die Amerikanerin. Die 41-Jährige kommt dann aber schlimm zu Fall.
08.02.2026 - 12:25 Uhr
Cortina d'Ampezzo - Heftiger Unfall statt Medaillen-Krönung: Ski-Superstar Lindsey Vonn ist bei der Abfahrt der Olympischen Winterspiele schwer gestürzt. Die 41 Jahre alte Amerikanerin kam schon im Anfangsteil der Strecke zu Fall, überschlug sich und blieb liegen. Bei der TV-Übertragung war zu hören, wie Vonn vor Schmerzen schrie. Helfer und Sanitäter eilten zu ihr und bereiteten einen Abtransport der Sportlerin vor. Ein Helikopter holte sie per Seilwinde ab.