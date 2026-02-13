Die Reihenfolge bei Olympia ist gedreht worden. Diesmal ist der erneut silberne Jungk vor Peking-Olympiasieger Grotheer. Der Brite Weston fährt in der eigenen Skeleton-Liga.
Cortina d'Ampezzo - Kopfüber und bäuchlings mit über 125 km/h ins Glück: Axel Jungk und Christopher Grotheer haben mit Silber und Bronze hinter Olympiasieger Matt Weston für einen erfolgreichen Auftakt der deutschen Skeletonis gesorgt. Mit Deutschland-Fahnen feierten Jungk und Grotheer neben dem Briten ihren Erfolg. Auch die deutschen Frauen liegen zur Halbzeit allesamt auf Medaillenkurs.