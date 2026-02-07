Die deutschen Podesthoffnungen erfüllen sich beim ersten Skisprung-Wettkampf dieser Winterspiele nicht. Fahnenträgerin Schmid bleibt chancenlos, Freitag steigert sich - aber der Rückstand ist zu groß.

dpa 07.02.2026 - 20:40 Uhr

Predazzo - Die Skispringerinnen haben die erhoffte erste Medaille für Deutschland bei den Olympischen Winterspielen verpasst. Selina Freitag steigerte sich im zweiten Durchgang und belegte als Beste aus dem Team von Bundestrainer Heinz Kuttin in Predazzo den siebten Platz. Agnes Reisch wurde Neunte, Fahnenträgerin Katharina Schmid landete auf dem 16. Rang.