Das Super Team von Predazzo geht nicht nur wegen seiner Olympia-Premiere in die Skisprung-Geschichte ein. Der Abbruch des Wettkampfs sorgt für Debatten. Ein deutscher Funktionär regt sich mächtig auf.
17.02.2026 - 05:02 Uhr
Predazzo - Der vorzeitige Abbruch des letzten olympischen Skisprung-Wettkampfs von Italien machte Horst Hüttel wütend. "Ich bin richtig, richtig sauer, weil es keiner von uns versteht", sagte der Sportdirektor des Deutschen Skiverbands (DSV) nach dem bitteren vierten Platz von Philipp Raimund und Andreas Wellinger. Keine 17 Zentimeter fehlten auf der Großschanze von Predazzo am Ende umgerechnet auf Bronze.