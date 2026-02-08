Nach dem schweren Sturz von Lindsey Vonn äußert sich einer ihrer Trainer zu einer möglichen Diagnose. Auch die Schwester des US-Stars spricht über das Drama in der Abfahrt.
08.02.2026 - 16:10 Uhr
Cortina d'Ampezzo - Ski-Star Lindsey Vonn hat sich beim Sturz in der Olympia-Abfahrt womöglich schwer verletzt. "Anscheinend soll es ein Bruch im Unterschenkel sein", sagte der Speed-Trainer der US-Amerikanerinnen, Alex Hödlmoser, dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Man wisse aber noch nichts Genaueres, die 41-Jährige werde weiter untersucht.