Max Langenhan ist der erste deutsche Olympiasieger 2026. Der Rodel-Weltmeister lässt sich auch von seinem gesundheitlichen Handicap nicht irritieren und verbessert mehrmals den Bahnrekord im Eiskanal.
Cortina d'Ampezzo - Umhüllt von der Deutschland-Fahne verneigte sich Max Langenhan vor den Fans und holte sich zur Belohnung ein Küsschen seiner Freundin Susanne ab. Nach einer beeindruckenden Rekordshow war der Weltmeister zuvor mit Tempo 130 in den Rodel-Olymp gerast und hatte für den ersten deutschen Olympiasieg bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo gesorgt - und das trotz eines steifen Halses als Handicap. Als er seinen letzten Parforceritt mit dem vierten Bahnrekord im vierten Lauf absolviert hatte, breitete er im Eiskanal die Arme aus und verdrückte im Ziel Freudentränen.