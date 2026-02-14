Nach ihrer jüngsten OP meldet sich Skistar Lindsey Vonn erneut zu Wort. Sie spricht über ihren Crash bei der Olympia-Abfahrt und sagt: «Es war den Sturz wert.»
14.02.2026 - 22:14 Uhr
Treviso - Skistar Lindsay Vonn hat nach einer weiteren Operation ihre Gedanken über ihre schicksalhafte Olympia-Abfahrt geteilt. "Ich wusste, was ich tat. Ich habe das Risiko gewählt", schrieb die 41-Jährige unter einem Instagram-Video. Vonn schildert darin zudem, dass die jüngste OP erfolgreich verlaufen sei und sie in die USA zurückkehren könne.