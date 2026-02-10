Das deutsche Biathlon-Team trägt bei den Olympischen Spielen 2026 regelmäßig einen Mund-Nasen-Schutz. Während sich Maskenkritiker daran stören, gibt es innerhalb der Mannschaft keinerlei Zweifel an der Wirksamkeit der Maßnahmen.

Um Infektionen zu vermeiden, setzt das deutsche Biathlon-Team bei den Olympischen Winterspielen 2026 auf ein strenges Hygienekonzept. Während sich Maskenkritiker daran stören, gibt es innerhalb der Mannschaft keinerlei Zweifel an der Wirksamkeit der Maßnahmen.

Deutsche Biathleten tragen auch bei der Medaillenfeier eine Maske Dass dabei selbst bei einer olympischen Medaillenfeier der Mund-Nasen-Schutz getragen wird, ist für Franziska Preuß kein Thema. „Ich glaube, da gibt es Schlimmeres“, sagte die Biathlon-Weltmeisterin der ARD. In den sozialen Netzwerken hatte es zuletzt zahlreiche Kommentare gegeben, nachdem Preuß und ihre Teamkolleginnen und -kollegen in ihrer Unterkunft in Antholz mit Maske zu sehen waren, als sie Bronze mit der Mixed-Staffel feierten.

Gesundheit steht während der Olympischen Spiele im Vordergrund

Für Preuß steht die Gesundheit klar im Vordergrund. „Ich glaube, die oberste Priorität ist, dass jeder gesund durchkommt und man hat ja doch hier und da mal Kontakte von außen. Wir sind überzeugt, dass wir so gesund bleiben - und dann muss man immer eine Maske aufsetzen“, erklärte die 31-Jährige aus Ruhpolding. Schon seit Jahren schützt sie sich eigenen Angaben zufolge bei Fahrten im Teamfahrzeug oder bei Medienterminen regelmäßig mit einer Maske, um Infektionen zu vermeiden.

Gold, Silber und Bronze - So viel Geld sind die Medaillen wirklich wert

„Dann werden die ganzen Maskenkritiker relativ schnell leise“

Im Team ist Preuß damit nicht allein. „Man sieht, dass es jedes Team macht, das viel erreichen will“, sagte ihr Teamkollege David Zobel. Rund um das olympische Biathlonstadion in Südtirol gehören Masken inzwischen zum gewohnten Bild. Zobel verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Norovirus-Infektionen beim finnischen Eishockey-Nationalteam der Frauen in Mailand, die sogar eine Spielverlegung notwendig machten: „Dann werden die ganzen Maskenkritiker relativ schnell leise.“

Der Deutsche Skiverband arbeitet bereits seit der Corona-Pandemie 2020 mit einem umfassenden Hygienekonzept, um eine Ausbreitung von Infektionen innerhalb des Teams zu verhindern. Für die Athletinnen und Athleten ist das Tragen von Masken längst zur Routine geworden – zumal niemand daran zweifelt, dass diese Maßnahme gerade in der kalten Jahreszeit hilft, gesund zu bleiben.