10.02.2026 - 09:44 Uhr
Um Infektionen zu vermeiden, setzt das deutsche Biathlon-Team bei den Olympischen Winterspielen 2026 auf ein strenges Hygienekonzept. Während sich Maskenkritiker daran stören, gibt es innerhalb der Mannschaft keinerlei Zweifel an der Wirksamkeit der Maßnahmen.