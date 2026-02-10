Bei den Winterspielen feiert Philipp Raimund den größten Erfolg seiner Karriere. Danach spricht er über die zerbrochene Freundschaft mit einem norwegischen Konkurrenten.
10.02.2026 - 05:37 Uhr
Predazzo - Nach seinem Olympiasieg gab Philipp Raimund tiefe Einblicke in eine zerbrochene Skisprung-Freundschaft. "Ich habe Videospiele mit ihm gemacht, ich habe Livestreams mit ihm gemacht. Ich hätte ihn damals als Freund bezeichnet", sagte der 25-Jährige über den Norweger Marius Lindvik. "Nach der Situation in Trondheim hat es sich ein bisschen wie ein Betrug angefühlt, wie ins Gesicht gespuckt."