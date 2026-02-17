Die deutschen Kombinierer enttäuschen bei den Winterspielen bisher. Im zweiten Olympia-Wettkampf fallen schon nach dem Skispringen deutliche Worte.
Predazzo/Tesero - Die deutschen Nordischen Kombinierer steuern auf ein olympisches Debakel zu. Das Team von Bundestrainer Eric Frenzel gewann auch im zweiten Wettkampf der Winterspiele von Italien keine Medaille. Vinzenz Geiger belegte als bester Deutscher im Einzel von der Großschanze mit dem entscheidenden Skilanglaufrennen über zehn Kilometer den neunten Platz.