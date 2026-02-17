Der ewige Zweite hat endlich Gold. Johannes Lochner versüßt seine Bob-Rente mit dem Olympiasieg im kleinen Schlitten. Edelfan Jürgen Klopp erweist sich als Glücksbringer.
17.02.2026 - 22:09 Uhr
Cortina d'Ampezzo - Der geschlagene Erzrivale Francesco Friedrich gratulierte als Erster, dann feierte Gold-Hansi mit der Deutschland-Fahne die olympische Krönung seiner Karriere. Johannes Lochner ist erstmals Olympiasieger, deklassierte die Zweierbob-Konkurrenz vor den Augen von Edel-Fan Jürgen Klopp im Eiskanal von Cortina d'Ampezzo.