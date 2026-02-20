Berichte zu möglichen Penis-Tricks im Skispringen sorgten zuletzt für Wirbel. Der deutsche Sportdirektor sieht Handlungsbedarf bei der Vermessung der Sportler. Weltverband äußert sich.
20.02.2026 - 10:50 Uhr
Nach Spekulationen um Penis-Tricksereien im Skispringen und der Forderung nach veränderten Messmethoden hat Chefkontrolleur Mathias Hafele Neuerungen in Aussicht gestellt. „Wir arbeiten im Hintergrund bereits an Methoden, dass das schwierige Thema verbessert wird“, sagte der Österreicher der „Bild“.