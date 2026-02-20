Skicrosserin Daniela Maier sichert sich in Livigno Gold vor Fanny Smith und Sandra Naeslund. Für den DSV ist es das zweite Gold nach Philipp Raimund.

red/dpa/SID 20.02.2026 - 13:22 Uhr

Skicrosserin Daniela Maier gewinnt bei den Winterspielen die Goldmedaille. Im großen Finale in Livigno siegte die 29-Jährige vor Weltmeisterin Fanny Smith aus der Schweiz und Peking-Olympiasiegerin Sandra Naeslund aus Schweden. Für die deutschen Skicrosser ist es das erste Gold in Norditalien, für den Deutschen Skiverband (DSV) das zweite nach Skispringer Philipp Raimund.