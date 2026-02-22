Ohne Kapitän Sidney Crosby beißt sich Kanada im Olympia-Finale am US-Keeper Hellebuyck die Zähne aus. Erstmals seit 1980 geht Eishockey-Gold an die USA. Die Amerikaner zeigen eine bewegende Geste.
Mailand - Auf den Tag genau 46 Jahre nach dem "Miracle on Ice" haben die Eishockey-Cracks der USA ihren dritten Olympiasieg emotional mit der Erinnerung an ihren gestorbenen Mitspieler Johnny Gaudreau gefeiert. Die Spieler hielten bei ihrer Jubelrunde auf dem Eis ein Trikot des früheren Nationalspielers mit der Nummer 13 in Höhe. Der NHL-Profi der Columbus Jackets mit dem Spitznamen "Johnny Hockey" war wie auch sein Bruder Matthew Ende August 2024 beim Radtraining durch einen Unfall ums Leben gekommen. Ein vermutlich unter Alkoholeinfluss stehender SUV-Fahrer hatte beide umgefahren.