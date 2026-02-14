Deutschland scheitert im zweiten Eishockey-Vorrundenspiel bei Olympia an schwacher Chancenverwertung. Jetzt wartet Weltmeister USA. Danach dürfte es in die Viertelfinal-Qualifikation gehen.
14.02.2026 - 16:02 Uhr
Mailand - Deutschlands Eishockey-Cracks um NHL-Superstar Leon Draisaitl droht nach einem unerwarteten Rückschlag gegen Lettland ein schnelles Olympia-Aus. Viel Schusspech, ungenügendes Über- und Unterzahlspiel und eine schlechte Abwehr sorgten für das bittere 3:4 (2:1, 0:1, 1:2) im zweiten Gruppenspiel, das der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes noch teuer zu stehen kommen könnte.