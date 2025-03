Bekannt wurde Oma Lotti durch liebenswerte Internetvideos mit ihrem besten Freund und Altenpfleger Rashid Hamid. Der trockene Humor und ihre liebenswerte Art bescherten ihr schnell tausende Anhänger. Nun hat Hamid in einem emotionalen Instagram-Video ihren Tod verkündet.

„Hey Freunde, ich wollte euch mitteilen, dass Oma Lotti eingeschlafen ist“ – mit diesen Worten verkündete der sichtlich bewegte Rashid Hamid auf seinem Instagram-Account „pflege.smile“ am Montag den Tod seiner besten Freundin, der 93 Jahre alten Oma Lotti. Laut Hamid ist die Seniorin am vergangenen Sonntag, 9. März, verstorben.

Hamid und Oma Lotti waren auf Instagram als unterhaltsames und liebenswürdiges Duo bekannt. Auf seinem Kanal gab Hamid, der als Altenpfleger arbeitet, den Nutzerinnen und Nutzern regelmäßig Einblicke in seine Freundschaft mit der fidelen Seniorin.

Egal, ob er ihr die Haare kämmte, oder sie einfach nur gemeinsam Tee tranken: In kleinen Clips zeigten Hamid und Oma Lotti, dass auch generationenübergreifende Freundschaften möglich sind, und berührten damit regelmäßig die Herzen ihrer über 760.000 Follower. Diesen wuchs die Seniorin schnell ans Herz. Zahlreiche Videos des Duos gingen im Internet viral, sie bauten sich eine treue Fangemeinschaft auf. Gelegentlich sei Oma Lotti sogar auf der Straße erkannt worden.

Die ungewöhnliche Freundschaft überraschte selbst Hamid

Kennengelernt hatten sich die beiden laut Hamid durch einen gemeinsamen Bekannten. Diesem habe der Altenpfleger versprochen, dass er sich um Oma Lotti kümmern würde. Für ihn sei eine so enge Freundschaft zunächst unwahrscheinlich gewesen. „Ich hätte mir nie vorstellen können, so eine enge Verbindung aufbauen zu können mit einer Person, die mehr als 60 Jahre älter ist als ich“, gab Hamid auf Instagram zu.

Doch nach und nach entstand zwischen den auf den ersten Blick doch recht verschiedenen Menschen eine enge Beziehung. Diese wurde auch von ihrer Online-Community gefeiert. „Eure Dynamik war einzigartig und so herzerwärmend“ schrieb zum Beispiel ein Nutzer.

Obwohl Hamid den Account managte, war Oma Lotti doch der heimliche Star des Duos. Mit Charme, Witz und Schlagfertigkeit inspirierte der Internetliebling ihre Fans. Sie erreichte eine so große Bekanntschaft, dass sie sogar vom Deutschen Fußballbund (DFB) für eine Kooperation angefragt wurde: Vor der EM 2024 half Oma Lotti mit, einen Teil der offiziellen DFB-Auswahl bekannt zu geben.

Omas Lottis Verlust wird von ihrer Community stark betrauert

Nachdem Hamid nun Oma Lottis Verlust in einem emotionalen Instagram-Video verkündete, ist die Anteilnahme der Online-Community groß. Zahlreiche Trauerbekundungen fluten seither die Kommentarspalten, tausende Nutzerinnen und Nutzer drücken ihr Beileid aus. „Ruhe in Frieden“ heißt es da etwa. Andere wünschen dem trauernden Hamid „ganz viel Liebe und Kraft“.

Besonders berührend ist die Nachricht, die der Altenpfleger am Ende des Videos noch seinen Fans mitgibt. „Ich hab’ in der Zeit mit Oma Lotti lernen können, dass die Freundschaft kein Alter kennt und es vollkommen egal ist, welche Herkunft man hat, denn das einzig wichtige im Leben ist, das Herz am richtigen Fleck zu haben.“