Omuse Lovestories aus Stuttgart Wenn Instagram mitheiratet
Die Stuttgarter Agentur Omuse liefert mit Lovestories schnellen Content von Hochzeiten, für Social Media, wenn gewollt, noch am selben Tag.
Die Stuttgarter Agentur Omuse liefert mit Lovestories schnellen Content von Hochzeiten, für Social Media, wenn gewollt, noch am selben Tag.
Heiratswillige aufgepasst. Es zeichnet sich ein neuer Trend am Hochzeitshimmel ab und dieser ist mehr als zeitgemäß. Denn was auf Hochzeiten nicht fehlen darf – neben den etablierten Klassikern, versteht sich – ist individueller Content, der auf Social Media zugeschnitten ist. Doch daran hat es lange gemangelt.