Omuse Lovestories aus Stuttgart: Wenn Instagram mitheiratet

Heiratswillige aufgepasst. Es zeichnet sich ein neuer Trend am Hochzeitshimmel ab und dieser ist mehr als zeitgemäß. Denn was auf Hochzeiten nicht fehlen darf – neben den etablierten Klassikern, versteht sich – ist individueller Content, der auf Social Media zugeschnitten ist. Doch daran hat es lange gemangelt.

Schluss mit verwackelten Wedding-Videos

Verwackelte Bilder und Videos vom Wedding-Publikum waren zwar oft gut gemeint, aber eben meistens nicht gut gemacht. „Und wir wollen mit unserem Konzept eben auch die Hochzeitsgäste und Trauzeuginnen und Trauzeugen entlasten, lassen die lieber feiern und wir liefern den Rest“, sagen Josephin Thome und Aylin Eraslan von Omuse, einer Agentur aus Stuttgart, die nicht nur mit heiß begehrten Events, sondern nun auch mit coolem Content von Hochzeiten auf sich aufmerksam macht.

Zwei Gründerinnen, die perfekte Ergänzung

Ja, hier sind Profis am Werk. Gefunden und kennengelernt hatten sich die zwei Frauen übrigens bei ihrem vorherigen Arbeitgeber. Der Job war nicht die Erfüllung und ließ die beiden oft struggeln. Also fassten sie den Entschluss: Wir kündigen und machen uns mit einer eigenen Agentur selbstständig.

„Das Coole ist, dass wir uns optimal ergänzen. Ich komme eher aus dem PR- und Influencer-Marketing und Aylin, die selbst Creatorin ist, aus der E-Commerce-Richtung. Die Kombi hat’s halt gemacht“, findet Josie. Recht schnell hatte man sich schließlich einen Kundenstamm und damit auch ein Netzwerk aufgebaut.

Die „Omuses“ müssen sich aber immer wieder von Neuem beweisen. „In dem großen Social-Media- und Agentur-Business aka Haifischbecken sind wir schon noch ein kleiner Fisch, aber in Stuttgart dann doch recht etabliert und das macht uns mega stolz“, freuen sich die Stuttgarterinnen.

Mobile first

Im Grunde sei und habe man eine Hauptagentur: Omuse Agency. „Und dort machen wir Content für Kundinnen und Kunden. Von der Strategie bis hin zur Umsetzung – manchmal auch mit Redaktionsplanung – decken wir alles im Bereich Social-Media-Content ab. Mit dem Handy, super zeitgemäß, mobile first!“

Dabei bekommen die busy Girls besten Support, von einem umfangreichen Creator-Pool oder auch Portfolio, das sie sich von Tag eins – und auch schon vorher – aufgebaut haben.

Authentische Inhalte und eine starke Community

Diese Creatorinnen und Creator sind deutschlandweit unterwegs und haben vor allem auch ein ästhetisches Empfinden und gutes Auge für Motive, sind aber keine Influencer. Man setze auf Nahbarkeit, authentische Inhalte und eine starke Community aus bodenständigen, echten Menschen.

Und so sei vor rund einem halben Jahr aus dieser Omuse-Content-Idee eben auch Lovestories entstanden. Man habe das Konzept aus den USA gekannt, wo es bereits sehr etabliert ist. „Und dann haben wir uns gedacht: Wieso gibt’s das eigentlich noch nicht in Deutschland? Es würde doch total Sinn machen.“

Was die Gründerinnen auch ziemlich erschreckend fanden: „Dass man teilweise monatelang auf Hochzeitscontent warten muss, wenn man beispielsweise professionelle Foto- oder Videografen engagiert“, betont Aylin. Dem wolle man mit Lovestories entgegenwirken und Hochzeiten einfach etwas zeitgemäßer festhalten.

Einzigartige Dienstleistung für Hochzeiten

Auf Hochzeitsmessen steht Omuse mit dieser Dienstleistung noch so ziemlich allein da. „Bei der ‚traudich’-Messe im November 2024 waren wir die einzigen, die diese Art Content für Hochzeiten anbieten.“ Alles in allem sei das Feedback durchweg positiv gewesen, obwohl viele Messe-Besucherinnen – auch junge – noch sehr traditionell denken würden.

Aber der Erfolg gibt der Stuttgarter Agentur recht. Einige Videos seien tatsächlich auch schon richtig viral gegangen. „Auf einer Hochzeit beispielsweise hatten wir etwas verspielteren TikTok-Content gefilmt, bei dem so viel interagiert und kommentiert wurde, weil alle es witzig fanden und Spaß daran hatten.“

Als nächsten Schritt will das Power-Duo diese Art Content auch für Baby-Partys, Baby-Shower, Gender-Reveal-Happenings ausweiten – alles sehr amerikanisch, aber eben auch total angesagt. Die ersten Anfragen seien bereits im Postfach gelandet, bestätigen Josephin und Aylin o-, äh, amused.

Doch wie sieht der Rest der Branche diese Entwicklung? Die Freie Traurednerin Louisa Kilgus aus Stuttgart etwa sagt den beiden eine rosige Zukunft voraus. „Kurze Videos im Hochformat, super zum Verschicken und zum Hochladen auf Social-Media-Plattformen, das ist den Paaren heutzutage total wichtig.“

Hochzeiten als globales Happening

Aber eben nicht nur für die Hochzeitspaare, auch für die Dienstleister:innen wie Louisa sei dieses Angebot mittlerweile essenziell. „Auf große, pompöse Hochzeiten oder Hochzeiten im Ausland nehme ich auch für mich immer ein Content-Creator oder eine Content-Creatorin mit, um auch meine Marke zu stärken“, bestätigt die Traurednerin.

Diverse Pinterest-Wände, maßgeschneiderte Hochzeitskleider aus Übersee, explodierende Preise sorgen unter den Paaren für mehr Recherche und genaueres Hinsehen, was die immense Auswahl in der Wedding-Welt betrifft. „Und da können sogar wir Dienstleisterinnen und Dienstleister nur bestehen, wenn wir selbst auch eine Marke sind.“

Und auch wenn die Hochzeitspaare viel Zeit in die Vorbereitungen stecken: „Am Tag der Hochzeit wollen sie es so stressfrei wie möglich haben. Es soll sich um alles gekümmert werden, deshalb gibt es unter anderem auch sogenannte Wedding-Day-Manager, die man nur für diesen einen Tag bucht“, weiß Louisa.

Trauungen mit Beduftung

Immer wieder was Neues muss also her. Gut, dass auch bei Louve, einer entertaining Trauredner-Truppe, zu der auch Louisa gehört, Trends gesetzt und die Reden durch einzigartige Erlebnisse aufgewertet werden. „Wir bieten schon bald auch Trauungen mit Beduftung an, das heißt: Wenn sich Paare in einer Bäckerei kennengelernt haben, dann duftet es bei der Rede eben nach frischgebackenen Brötchen.“

Auch die Stuttgarter Weddingplannerin Yasmin Abdullahi bestätigt, dass das Angebot von Omuse für Hochzeitspaare immer interessanter werde. „Weil ihnen auch immer wichtiger ist, wie das Ganze festgehalten wird. Gerade dieser roughe Content, Behind-the-scenes, Momente, die im typischen Weddingtrailer nicht vorkommen, ergänzen diesen Bereich und damit auch das gleichermaßen beliebte, aber eben auch inszenierte Editorial-Bildmaterial, optimal.“

Die ganze Hochzeit ein Erlebnis

Dass Instagram mitheiratet, findet Yasmin spannend und ist davon überzeugt, dass das auch für hiesige Hochzeiten immer relevanter wird. Ästhetik, ein roter Faden, gerade im Weddingdesign, ein maßgeschneiderter Look und individuelle Konzepte seien für Hochzeitspaare heutzutage entscheidend, so die Beobachtungen der Wedding-Plannerin.

Aber nicht nur wie die Hochzeit aussieht, ist den Paaren wichtig, sondern dass die ganze Wedding eine Experience ist. Auf deutsch: Man will den Wow-Effekt schaffen, auch für die Gäste. Den ganzen Tag passiert etwas, ein Highlight jagt das nächste und das alles vor allem auch, damit es immer etwas zu filmen und fotografieren gibt.