Mehr als sieben Jahre nach dem Tod Hamburger Schauspielers Jan Fedder ist nun ein berühmter Oldtimer aufgetaucht, der 46 Jahre lang unberührt in einer Garage stand. Weil der Schlüssel weg war.
29.04.2026 - 14:41 Uhr
Hamburg - In einer alten Garage des 2019 gestorbenen Schauspielers Jan Fedder hat dessen Witwe Marion Fedder einen originalen Peugeot 402 aus dem Filmklassiker "Das Boot" gefunden. Die Limousine blieb so lange unentdeckt, weil der Schlüssel lange Zeit unauffindbar war, wie Marion Fedder sagte. Nun soll der Schatz aus der deutschen Filmgeschichte restauriert werden.