Fundräder und andere Artikel aus dem Fundbüro in Bietigheim-Bissingen suchen neuer Besitzer. Der Verkauf läuft über ein Online-Plattform - und stellt echte Schnäppchen in Aussicht.
10.06.2026 - 11:34 Uhr
Wenn jemand etwas findet oder verliert, führt der erste Weg meistens zum Fundbüro der Kommune. Dort werden die Gegenstände erfasst und verwaltet – und im Idealfall vom Besitzer wieder abgeholt. Doch was passiert, wenn eine Fundsache nicht innerhalb der Aufbewahrungsfrist von 6 Monaten eingesammelt wird? Dann gehen die Gegenstände auf Wunsch wieder an den Finder – oder aber sie werden versteigert. Im Fall der Stadt Bietigheim-Bissingen startet die nächste entsprechende Versteigerung am Donnerstag, 11. Juni, um 18 Uhr.