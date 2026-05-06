Eine 49-Jährige aus dem Landkreis Böblingen ist auf eine Betrugsmasche über das Verkaufsportal eBay hereingefallen. Die Täter erbeuteten mehrere Tausend Euro.

Edmund Langner 06.05.2026 - 11:40 Uhr

Eine 49-Jährige ist am Dienstag im Landkreis Böblingen Opfer eines Betrugs geworden. Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau Ware auf dem Online-Verkaufsportal eBay angeboten und daraufhin ein vermeintliches Kaufangebot erhalten. In der Nachricht forderten die Unbekannten die Frau auf, einen Link anzuklicken. Die Frau wurde dadurch auf eine externe Seite weitergeleitet.