Eine 49-Jährige aus dem Landkreis Böblingen ist auf eine Betrugsmasche über das Verkaufsportal eBay hereingefallen. Die Täter erbeuteten mehrere Tausend Euro.

Eine 49-Jährige ist am Dienstag im Landkreis Böblingen Opfer eines Betrugs geworden. Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau Ware auf dem Online-Verkaufsportal eBay angeboten und daraufhin ein vermeintliches Kaufangebot erhalten. In der Nachricht forderten die Unbekannten die Frau auf, einen Link anzuklicken. Die Frau wurde dadurch auf eine externe Seite weitergeleitet.

 

Dort gab die 49-Jährige gutgläubig eine angebliche Zahlung frei. Kurz darauf erhielt sie eine Mitteilung ihrer Bank, dass sich ihr Online-Banking-Limit geändert habe. Als die Frau ihr Konto überprüfte, stellte sie fest, dass die Betrüger zwei unberechtigte Abbuchungen von mehreren Tausend Euro vorgenommen hatten.