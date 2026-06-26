Fehlende Angaben im Konzernabschluss? Die Finanzaufsicht prüft, ob Zalando bei einer wichtigen Transaktion die Regeln eingehalten hat.

dpa 26.06.2026 - 07:23 Uhr

Bonn/Frankfurt - Die Finanzaufsichtsbehörde Bafin hat bei Zalando eine Prüfung des Konzernabschlusses und des zugehörigen Lageberichts eingeleitet. Es liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass der Dax-Konzern gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen hat, wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in Bonn und Frankfurt mitteilte.