Brüssel leitet ein Verfahren gegen Shein ein. Der Onlinehändler tut zu wenig gegen Regelverstöße auf seiner Plattform, kommentiert unser Korrespondent Knut Krohn.
17.02.2026 - 12:37 Uhr
Das Einkaufen im Internet ist verführerisch. Mit einem einfachen Klick können Elektrogeräte oder Kleidung bestellt werden. Das geht schnell und ist meist auch preiswerter als im stationären Handel. Kein Wunder floriert das Geschäft im Internet. Diese rasante Entwicklung hat allerdings zu einem unübersichtlichen Wildwuchs geführt. Deshalb ist es sinnvoll und längst überfällig ist, dass die Europäische Union ein Auge auf die Praktiken der Online-Shops wirft und die Regeln für den Internethandel verschärft hat.