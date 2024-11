Wenn der Dampf aus den Tassen steigt, die Luft süß riecht von gebrannten Mandeln, die Weihnachtsbäume funkeln und im Giebel Lichterketten warmes Licht verstreuen, weiß jeder: Es ist Weihnachtsmarktzeit. Mit dem ersten Adventswochenende starten auch in den Kommunen rund um Leonberg wieder die Nikolaus-, Advents- und Weihnachtsmärkte.

Die besinnlichen Dörfchen versprühen häufig nur für ein oder zwei Tage weihnachtliche Stimmung – dafür gibt es jedes Wochenende in einer anderen Kommune Programm. Wer von Punsch, Zimtsternen und Weihnachtsmusik nicht genug bekommt, kann bis zum vierten Advent von Markt zu Markt tingeln.

1-4 Leonberg

Nicht mehr Adventsdörfle, sondern Nikolausdörfle nennt sich die weihnachtliche Veranstaltung, die in diesem Jahr auf dem Marktplatz in Leonberg stattfindet. In den letzten beiden Jahren hatten hier Vereine noch an jedem Adventswochenende einige Hütten bespielt. Wegen der fehlenden Manpower, so die Begründung der Stadtverwaltung, findet das neue Nikolausdörfle dieses Jahr nur noch an einem Wochenende statt, und zwar gleich am ersten: Am Samstag, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember, verwandelt sich der historische Marktplatz in ein weihnachtliches Wunderland. Was aus den vergangenen Jahren beibehalten wurde: Das Programm schmeißen die Vereine, Schulen und Organisationen der Stadt, 20 Stück haben sich angemeldet. Geöffnet hat das Nikolausdörfle am Samstag von 13 bis 22 Uhr, am Sonntag von 13 bis 20 Uhr. Obacht: Wer hier etwas trinken will, muss seine eigene Tasse mitbringen, oder vor Ort für vier Euro eine erwerben.

Auch in Warmbronn zieht am ersten Adventswochenende vorweihnachtliche Stimmung auf: Zwischen Kirche, Back- und Bürgerhaus kommt hier beim traditionellen Adventsmarkt „Apfel, Nuss und Mandelkern“ am Samstag, 30. November, besinnliche Stimmung auf. Der kleine Weihnachtsmarkt ist von 15 bis 19.30 Uhr geöffnet.

Ebenfalls am 30. November findet das Gebersheimer Adventsmärktle statt. Von 14 bis 20 Uhr versorgen Vereine und Organisationen aus dem Leonberger Ortsteil die Besucher mit Essen und Getränken. In Höfingen findet der Weihnachtsmarkt erst eine Woche später statt: Am Samstag, 7. Dezember, gibt es von 14 bis 20 Uhr in der Ortsmitte Glühwein und andere weihnachtliche Leckereien, der Musikverein spielt um 17.30 Uhr.

5 Gerlingen

Nicht ganz Adventsmarkt, aber trotzdem voll mit winterlichem Flair ist „Gerlingen auf Eis“: Zum zweiten Mal wird auf dem Gerlinger Rathausplatz eine Eisbahn aufgebaut und die bleibt einen ganzen Montag lang stehen. Hier können Besucher im Schein des großen Weihnachtsbaums ihr Können auf Schlittschuhen beweisen, Glühwein soll es auch geben. Nicht ganz die Eisbahn vor dem Rockefeller-Center – aber nach genug dran. Geöffnet ist die Eisbahn vom 6. Dezember bis zum 6. Januar.

6-8 Ditzingen

Adventszauber wird in Ditzingen vom 6. bis zum 8. Dezember versprüht. Der hiesige Weihnachtsmarkt wird an gleich drei Tagen – von Freitag bis Sonntag – von lokalen Vereinen bespielt und findet in diesem Jahr nicht nur auf dem Rathausplatz, sondern zusätzlich in der Münchinger Straße statt. Wer noch Weihnachtsgeschenke braucht, kann außerdem nicht nur auf dem Markt, sondern auch drumherum shoppen: Am 7. Dezember haben die Läden bei der Langen Einkaufsnacht bis 22 Uhr geöffnet. Der Ditzinger Adventszauber hat am Freitag und Samstag von 17 bis 22 Uhr, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Reichlich weihnachtliche Stimmung kommt auch in den Ditzinger Teilorten auf: Parallel zum Markt in Ditzingen steigt der inzwischen 23. Heimerdinger Adventsmärkt rund um die Hindenburgstraße. Punsch und Co. gibt es hier am Samstag, 7. Dezember, von 15.30 bis 22 Uhr. Am Freitag, 13. Dezember, findet der Hirschlander Weihnachtstag auf dem Rathausplatz statt, das Programm startet um 18 Uhr.

9-10 Korntal-Münchingen

Wohl kaum mehr wegzudenken aus dem vorweihnachtlichen Programm ist der Adventsmarkt in Münchingen: Zum inzwischen 45. Mal hat der örtliche Gewerbe- und Handelsverein den Markt auf die Beine gestellt. Rund um den Stiegelplatz und die Marktstraße warten am Samstag, 30. November, von 17 bis 22 Uhr, und am Sonntag, 1. Dezember, von 11 bis 18 Uhr, zahlreiche Buden und Verkaufsstände auf die Besucherinnen und Besucher. Für die ganz Kleinen gibt es ein Karussell, am ersten Advent kommt außerdem der Nikolaus vorbei.

In Korntal geht es eine Woche später, am 7. und 8. Dezember, weihnachtlich weiter: Der Weihnachtsmarkt auf dem Saalplatz hat am Samstag von 17 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

11-12 Weissach

Für weihnachtliche Stimmung in Flacht sorgt wie immer die evangelische Kirchengemeinde und der CVJM: Sie organisieren am Samstag, 30. November, von 14 bis 18 Uhr das Adventsdorf auf dem Kirchplatz. Neben Punsch, Waffeln und Wurst gibt es hier auch Adventsgestecke und allerlei Selbstgemachtes zu entdecken.

Weihnachtlicher Trubel herrscht eine Woche später dann in Weissach: Am 7. Dezember findet hier bereits ab Mittags der traditionelle Nikolausmarkt statt. Mehrere Vereine und Organisationen sind ebenfalls dabei. Wer fröstelt, kann sich bei Kaffee und Kuchen im Rathausfoyer aufwärmen.

13 Rutesheim

Sage und Schreibe 60 Stände gibt es in diesem Jahr auf dem Rutesheimer Adventsmarkt: Am Samstag, 30. November, öffnen sie ab 11 Uhr ihre Schotten. Auf dem Marktplatz läuft ein musikalisches Rahmenprogramm, die zahlreichen Stände und Angebote verteilen sich in der ganzen Stadtmitte. Auch hier gilt: Wer etwas trinken will, sollte seine eigene Tasse mitbringen.

14 Renningen

Traditionell am zweiten Adventswochenende findet der Renninger Weihnachtsmarkt statt: Am Samstag, 7. Dezember, und Sonntag, 8. Dezember, wird es hier an den rund 50 Ständen örtlicher Vereine und privater Anbieter wunderbar weihnachtlich – auch dank des hübsch beleuchteten Kirchplatzes. Geöffnet hat der Markt am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

15-17 Weil der Stadt

Zwischen historischen Gebäuden und unter den Augen Keplers kann man sich am Samstag, 7. Dezember, von 11 bis 22 Uhr, und Sonntag, 8. Dezember, von 11 bis 18 Uhr, auf dem Weil der Städter Marktplatz auf Weihnachten einstimmen. Rund 60 Holzbuden warten hier auf die Besucher, betrieben werden sie von Vereinen und langjährig treuen Beschickern. Einen schönen Ausblick über den Markt hat man vom Turm der Kirche St. Peter & Paul. Eine Reise in die Vergangenheit lässt sich parallel zum Markt in der Altstadt auf dem Carlo-Schmid-Platz unternehmen: Dort ist von Freitag bis Sonntag ein Mittelaltermarkt zu Gegend, auf dem Barden, Gaukler, Märchenerzähler und Feuerspucker ihre Runden drehen.

In Merklingen findet am Samstag, 14. Dezember, ein weihnachtlicher Markt statt, der vor allem wegen dem historischen Ambiente rund um die Kirchenburg besonders ist. Auch hier gibt es Kunsthandwerk zu Bestaunen und Glühwein zum Schlürfen, und zwar von 11 bis 21 Uhr.

Den frühsten Start in die Weihnachtszeit legt derweil der Hausener Engelesmarkt hin: Bereits am Freitag, 29. November, öffnet dieser kleine, aber lang etablierte Markt ab 15 Uhr seine Pforten. Für Weil der Städter längst ein Pflichttermin.

18-20 Enzkreis

Zum 38. Mal findet am 15. Dezember von 11 bis 20 Uhr der Heimsheimer Weihnachtsmarkt statt – und zwar in besonderem weihnachtlichen Ambiente vor dem Schleglerschloss.

Freuen können sich dieses Jahr auch die Mönsheimer – denn die Kommune wechselt sich in Sachen Weihnachtsmarkt mit Wurmberg ab, 2024 ist Mönsheim wieder an der Reihe. Besinnlich wird es hier am 30. November von 15 bis 21 Uhr und am 1. Dezember von 11 bis 18 Uhr. Parallel zum Markt gibt es auch eine Hobbyausstellung in der Alten Kelter statt.

Reichlich Material zum Stöbern und Staunen bietet am Sonntag, 1. Dezember, der Weihnachtsbasar der Gemeinde Friolzheim rund um den Marktplatz – von 11 bis 19 Uhr.