Digitalisierung und Mobilität greifen zunehmend ineinander. Online-Schnellkredite verändern Finanzierungsprozesse beim Autokauf - ein Überblick über Chancen und Entwicklungen
21.01.2026 - 00:00 Uhr
Der Automobilmarkt befindet sich im Umbruch. Steigende Fahrzeugpreise, neue Antriebstechnologien und veränderte Mobilitätsbedürfnisse treffen auf eine zunehmend digitale Finanzwelt. Als Automobilstandort mit internationaler Strahlkraft sind Stuttgart und die Region Neckar-Alb besonders stark von diesen Entwicklungen betroffen.