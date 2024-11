Die Stadt Schorndorf organisiert eine Onlinebefragung, um die Bürger an der Gestaltung des künftigen Verkehrs in der Stadt zu beteiligen.

Die Stadt Schorndorf will ihre Bürgerinnen und Bürger aktiv an der Gestaltung der zukünftigen Mobilität in ihrer Heimatstadt mitwirken lassen. Deshalb wird im Rahmen des seit April dieses Jahres laufenden Projektes „Fokuskonzept Mobilität“ vom heutigen 7. November, bis Montag, 2. Dezember, eine Onlinebefragung durchgeführt, bei der – so hieß es jetzt im Rahmen einer Pressekonferenz im Schorndorfer Rathaus – „die Bevölkerung ihre Meinungen, Bedürfnisse und Wünsche zur Mobilität in Schorndorf einbringen kann“.

Fragen zu Wegstrecken und Verkehrsmitteln

Im Mittelpunkt der Befragung stehen Fragen zur Wahl der Verkehrsmittel, zu den täglich in der Regel zurückgelegten Wegstrecken sowie zu den bestehenden Verkehrsangeboten in Schorndorf. Die Menschen in der Stadt werden zudem gefragt, welche Verbesserungen sie sich in Bezug auf eine ihrer Auffassung nach gute und sichere Mobilität in der Stadt wünschen. „Unser Ziel ist es, durch den direkten Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern eine fundierte Basis für zukünftige Mobilitätsentscheidungen zu schaffen“, sagte dazu bei der Pressekonferenz zur Onlinebefragung Schorndorfs Oberbürgermeister Bernd Hornikel.

Um eine möglichst repräsentative Datengrundlage zu erhalten, so die weitere Erläuterung zur startenden Befragung, werde unter anderem eine Zufallsstichprobe aus dem Einwohnermelderegister gezogen. Die ausgewählten Bürger erhalten per Post eine Einladung zur Teilnahme. Darüber hinaus seien aber auch alle anderen Schorndorfer eingeladen, an der Umfrage teilzunehmen. Wer Interesse hat, kann die Onlinebefragung im Internet unter der Adresse www.schorndorf.de/Fokuskonzept-Mobilität aufrufen.

Rückschluss auf Teilnehmende ausgeschlossen

Die Teilnahme, so wurde in der Pressekonferenz betont, sei „freiwillig, anonym und dauert etwa zehn Minuten“. Ein Rückschluss auf Teilnehmende, so wurde versichert, sei ausgeschlossen. Für all diejenigen, die die Umfrage zur Mobilität lieber in Papierform ausfüllen wollen, bietet die Stadtverwaltung an, den Fragebogen per Post zuzusenden. Interessierte können sich diesbezüglich an die städtische Mobilitätsbeauftragte Sarah Heckmann (0 71 81 / 6 02 10 23 oder sarah.heckmann@schorndorf.de) wenden.

Die Schorndorfer Onlineumfrage zur kommunalen Mobilität findet im Rahmen des Projektes „Fokuskonzept Mobilität“ statt, das federführend von der Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität koordiniert wird. Hier arbeite, so erläuterten die Beteiligten den Hintergrund, die Stadtverwaltung Schorndorf daran, „ein zuverlässiges und zukunftsfähiges Verkehrsangebot im gesamten Stadtgebiet zu entwickeln“. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. Projektpartner sind das Büro CIMA Beratung und Management sowie die Ingenieur Gesellschaft Verkehr. Nach der Analyse der Verkehrssituation folgt im Projekt die Erstellung einer Energie- und Treibhausgasbilanz, die Analyse des Potenzials für umweltfreundliche Verkehrsarten und die Entwicklung von Zielszenarien zum Erreichen der Klimaschutzziele.