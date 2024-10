Das Onlinenetzwerk X hat einen neuen Account gesperrt, der auf Hebräisch im Namen von Irans geistlichem Oberhaupt Ali Chamenei Kommentare veröffentlichte. Die Sperrung erfolgte am Montagmorgen mit dem Hinweis: „X stoppt Accounts, die gegen die Regeln von X verstoßen.“ Der Onlinedienst, der dem Multimilliardär Elon Musk gehört, machte keine Angaben dazu, welche Regeln verletzt worden seien.

Mehrere Benutzerkonten im Namen Chameneis

Am Wochenende war der Account mit der islamischen Begrüßungsformel „Im Namen Allahs, des Gütigen, des Allmächtigen“ eröffnet worden. In den Onlinenetzwerken gibt es mehrere Benutzerkonten, die im Namen Chameneis in verschiedenen Sprachen kommunizieren.

Israel hatte in der Nacht zum Samstag Luftangriffe auf Ziele im Iran geflogen und nach eigenen Angaben Produktionsstätten für Raketen getroffen. Es reagierte damit auf den iranischen Raketenangriff vom 1. Oktober.