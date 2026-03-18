Onlinehandel China-Riese Joybuy hat auch Stuttgart im Visier
Chinas Handelsriese JD.com will mit seiner Plattform Joybuy samt Zustelldienst in Deutschland durchstarten und Amazon Konkurrenz machen. Was es mit den Stuttgart-Plänen auf sich hat.
Chinas Handelsriese JD.com will mit seiner Plattform Joybuy samt Zustelldienst in Deutschland durchstarten und Amazon Konkurrenz machen. Was es mit den Stuttgart-Plänen auf sich hat.
Der chinesische Handels- und Technologieriese JD.com ist im März mit seiner Online-Plattform Joybuy in Deutschland gestartet, verspricht die Lieferung noch am gleichen Tag und hat auch Pläne für Stuttgart.