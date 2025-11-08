Nach Großkontrollen in Frankreich fordert der deutsche Einzelhandel ein klares Signal gegen Rechtsverstöße bei Online-Plattformen. Was die Bundesregierung dazu sagt.
08.11.2025 - 11:28 Uhr
Berlin - Die Bundesregierung hält sich zu möglichen Schwerpunktkontrollen von Paketen des Modehändlers Shein an Flughäfen nach dem Vorbild Frankreichs bedeckt. Mögliche Maßnahmen würden nicht im Voraus angekündigt, sagte ein Sprecher des Finanzministeriums auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Zollverwaltung prüfe Warensendungen im Onlinehandel laufend risikoorientiert und stichprobenartig.