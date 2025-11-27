Rücksendungen von Online-Bestellungen sind oft kostenfrei. Kunden machen davon ausgiebig Gebrauch, wie aktuelle Zahlen zeigen.

dpa 27.11.2025 - 03:00 Uhr

Bamberg/Köln - Kunden in Deutschland schicken in diesem Jahr laut einer Prognose so viele online bestellte Produkte zurück wie nie zuvor. Die Zahl der Retourenpakete dürfte voraussichtlich auf 550 Millionen steigen, sagte der Retourenforscher Björn Asdecker von der Universität Bamberg. "Das ist ein Rekord." Grund ist der wieder anziehende Onlinehandel – wodurch auch die Zahl der meist kostenlosen Rücksendungen steigt.