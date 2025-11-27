Ein Smishing-Angriff auf Mixpanel, den Webanalyse-Dienstleister von OpenAI, führte zum Abfluss sensibler Nutzerdaten von OpenAI-Kunden. Erfahren Sie, welche Daten betroffen sind und wie OpenAI reagiert.
Am 9. November 2025 wurde ein Sicherheitsvorfall beim Webanalyse-Dienstleister Mixpanel entdeckt, der auch OpenAI betrifft. Mixpanel, ein Anbieter von Webanalysetools, wurde Ziel einer Smishing-Kampagne, bei der Angreifer über Phishing-SMS Zugang zu sensiblen Daten erlangten. OpenAI informierte am 25. November 2025 über den Vorfall und die potenziellen Auswirkungen auf Nutzer seiner API-Dienste.