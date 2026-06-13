Open-Air-Gastronomie: Hier gibts in Esslingen Live-Konzerte, DJs und Drinks

Open-Air-Gastronomie Hier gibt's in Esslingen Live-Konzerte, DJs und Drinks
Der Kulturkiosk Fuenfbisneun lockt ein vielfältiges Publikum nach Esslingen. Am 13. Juni beginnt das Musikprogramm der Sommergastronomie.
Der Kulturkiosk Fuenfbisneun lockt ein vielfältiges Publikum nach Esslingen. Am 13. Juni beginnt das Musikprogramm der Sommergastronomie.
Frisbee spielen im Park, ein Longdrink nach dem Ausstellungsbesuch und Livemusik. Das bietet der Kulturkiosk Fuenfbisneun hinter der Esslinger Galerie Villa Merkel. Die Gastronomen Michael Belthle und Leonard Hell sprechen mit ihren Konzept alle Altersschichten an. Kleinkinder spielen im Sandkasten, während die Großen Bands aus der Region lauschen oder Freunde treffen.