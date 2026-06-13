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Open-Air-Gastronomie Hier gibt's in Esslingen Live-Konzerte, DJs und Drinks

Open-Air-Gastronomie: Hier gibts in Esslingen Live-Konzerte, DJs und Drinks
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Chillen im Merkelpark: Der Kulturkiosk Fuenfbisneun hat in den Sommermonaten wieder offen - und bietet ab 13. Juni ein vielseitiges Musikprogramm. Foto: Roberto Bulgrin

Der Kulturkiosk Fuenfbisneun lockt ein vielfältiges Publikum nach Esslingen. Am 13. Juni beginnt das Musikprogramm der Sommergastronomie.

Reporterin: Elisabeth Maier (eli)

Frisbee spielen im Park, ein Longdrink nach dem Ausstellungsbesuch und Livemusik. Das bietet der Kulturkiosk Fuenfbisneun hinter der Esslinger Galerie Villa Merkel. Die Gastronomen Michael Belthle und Leonard Hell sprechen mit ihren Konzept alle Altersschichten an. Kleinkinder spielen im Sandkasten, während die Großen Bands aus der Region lauschen oder Freunde treffen.

 

„Eine Altersgruppe möchten wir nicht definieren“, sagt Leonard Hell. Der Zielgruppe gehören nach seinen Worten „alle Menschen mit kultureller Offenheit an“. Auf der Wiese hinter der städtischen Galerie Villa Merkel herrscht an sonnigen Tagen eine schöne Atmosphäre. Das freut den Betreiber Leonard Hell, der auf das generationenübergreifende Konzept setzt: „Ein Kind, das zu elektronisch angehauchter Jazzmusik beginnt zu tanzen, ebenso wie eines, das eine Posaune faszinierend findet, oder eine ältere Person, die plötzlich ihre Faszination für Ethno-Techno entdeckt. Wichtig ist die Begegnung.“ Für viele Gäste aus Esslingen und der ganzen Region ist das Fuenfbisneun ein beliebter Treffpunkt geworden. Viele bringen auch ihr Picknick mit und holen sich die Getränke am Kiosk.

Wichtig ist es den Gastronomen, Kooperationspartner ins Boot zu holen. „Manche Programmpunkte, die vom Stadtjugendring eingebracht werden, richten sich grundsätzlich an jugendliches Publikum.“ Aber auch eine „Inklusive Disco“ wird nach Hells Worten „irgendwie erst so richtig inklusiv, wenn möglichst viele Verschiedene mitmachen.“ Dafür bietet der Park, der viele Spaziergänger und Radler anzieht, einen schönen Ort.

Live-Musik neben der Villa Merkel

Neben dem Angebot an Getränken und Snacks in der kleinen Holzhütte setzen Belthle und Hell auf ein eigenes Musikprogramm. Los geht es am Samstag, 13. Juni, mit dem Electronic Music Label Das Scheppert. Ab 16 Uhr treten im Merkelpark Avin, Rora Fernandez, CalloohCallay und Kate no Sleep auf. Weiter geht es bereits am Sonntag, 14. Juni, mit dem Duo Stringbone, das ab 16.30 Uhr spielt.

Ab dem 13. Juni bietet das Fuenfbiusneun wieder Kultur und Gastronomie im Merkelpark. Foto: Robin Rudel

Was sind die musikalischen Schwerpunkte des Sommers im Fuenfbisneun? „Die Stilistik ist recht vielfältig“, sagt Hell. Viele Konzerte bewegten sich im Bereich der Liedermacher und Songwriterinnen und Songwriter. Es kämen aber auch Beiträge der elektronischen Musik zum Zuge. „Auch eine Zusammenarbeit zwischen elektronischer Musik und den Chören der Stadtkirche wird auf die Bühne gebracht werden. Dazu Blues und Jazz“, sagt Hell.

All zu sperrig soll es nach seinen Worten nicht werden, „aber auch nicht belanglos“. Ergänzend zum angekündigten Programm spielten mit Unterstützung der Zukunftsstiftung Heinz Weiler bei gutem Wetter und spontaner Lust DJs unangekündigt im Hintergrund. „Dabei liegt die musikalische Spanne meist im Bereich Indie, Electronica, Jazz, Ethno, Dub.“

Fuenfbisneun in Esslingen: eine Erfolgsgeschichte

Seit 2023 schreibt das Fuenfbisneun eine Erfolgsgeschichte. Weiter will der Betrieb aber nicht wachsen. „Unsere Hütte ist logistisch an der Kapazitätsgrenze“, sagt Leonard Hell. Neues würde diese sprengen. Deshalb wolle man keine zu hohen Erwartungen wecken. „Im Rahmen bescheidener Möglichkeiten kann es auch schön sein, mit vielen Menschen, die es wollen, mittragen, unterstützen und wertschätzen.“ Wichtig ist ihm vor allem die gute Zusammenarbeit mit der benachbarten Galerie Villa Merkel, die am 10. Juli ihre neue Ausstellung mit der Basler Künstlerin Julia Steiner eröffnet.

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Öffnungszeiten des Fuenfbisneun In den Pulverwiesen bei der Galerie Villa Merkel sind donnerstags bis samstags von 16 bis 23 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr. Weitere Infos unter https://fuenfbisneun.de.

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