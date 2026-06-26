Open Air Hitze bei Peter Maffay-Konzert in Bietigheim – Veranstalter reagiert
Am Höhepunkt der Hitzewelle tritt an diesem Freitag Peter Maffay in Bietigheim-Bissingen auf. Der Veranstalter sorgt nun zumindest für günstiges Wasser.
Am Höhepunkt der Hitzewelle tritt an diesem Freitag Peter Maffay in Bietigheim-Bissingen auf. Der Veranstalter sorgt nun zumindest für günstiges Wasser.
Wenn sich an diesem Freitag um 18 Uhr die Tore öffnen und die Zuschauer für das Maffay-Konzert in Bietigheim auf den Platz am Viadukt gelassen werden, wird es wahrscheinlich noch über 35 Grad heiß sein. Bislang hatte der Veranstalter Eventstifter keine besonderen Vorkehrungen wegen des Wetters bekannt gemacht. Jetzt tut sich aber etwas.