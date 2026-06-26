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  6. Hitze bei Peter Maffay-Konzert in Bietigheim – Veranstalter reagiert

Open Air Hitze bei Peter Maffay-Konzert in Bietigheim – Veranstalter reagiert

Open Air: Hitze bei Peter Maffay-Konzert in Bietigheim – Veranstalter reagiert
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Anders als beim PUR-Konzert, wird es bei Peter Maffay hauptsächlich Sitzplätze geben. Viel Schatten bietet der Festplatz unterm Viadukt in Bietigheim aber nicht. Foto: Archiv/Werner Kuhnle

Am Höhepunkt der Hitzewelle tritt an diesem Freitag Peter Maffay in Bietigheim-Bissingen auf. Der Veranstalter sorgt nun zumindest für günstiges Wasser.

Ludwigsburg: Frank Ruppert (rup)

Wenn sich an diesem Freitag um 18 Uhr die Tore öffnen und die Zuschauer für das Maffay-Konzert in Bietigheim auf den Platz am Viadukt gelassen werden, wird es wahrscheinlich noch über 35 Grad heiß sein. Bislang hatte der Veranstalter Eventstifter keine besonderen Vorkehrungen wegen des Wetters bekannt gemacht. Jetzt tut sich aber etwas.

 

Damit die Maffay-Fans auch in der Hitze das Konzert genießen können, wird an kleinen Stellschrauben gedreht. „Vor den Einlässen wird es 0,5-Liter-Tetrapacks Wasser für einen Euro geben, sodass jeder mit einer Grundversorgung von 0,5 Litern aufs Gelände kommen kann“, erklärt Olivia Bischoff von Eventstifter. Mehr als 0,5 Liter darf man aber offiziell weiterhin nicht auf das Gelände mitnehmen.

Wer mehr Wasser kaufen will auf dem Gelände, könne dies zum vergünstigten Preis von drei Euro tun. So möchte man sicherstellen, dass genug getrunken wird. Außerdem werde es einen Stand mit kostenlosen Mustergetränken von Teinacher geben. Ferner ruft der Veranstalter die Besucher auf, sich selbst entsprechend mit Kopfbedeckungen und Sonnencremes vorzubereiten.

Eine rechtzeitige Anreise empfiehlt sich wegen der Verkehrssituation in Bietigheim-Bissingen zudem an diesem Abend, denn die Auwiesenbrücke, die unter anderem von der B27 zu den Parkplätzen führt, ist gesperrt. Die Umleitung kann durch die 11.000 erwarteten Besucher schnell überlastet sein. Mit Stau ist also zu rechnen.

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