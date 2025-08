Reichlich Gelegenheit, Filme unter freiem Himmel zu schauen: Im Landkreis gibt es diesen Sommer in mehreren Kommunen Open-Air-Kinos. Hier ein Überblick, was wo so alles läuft.

Wann starten die Open-Air-Kinos im Rems-Murr-Kreis?

Den Anfang macht Backnang: der Innenhof der Schickhardt-Realschule wird von 8. bis 12. August zum Sommernachtskino. Schorndorf ist die nächste Station, dort laufen die Filme von 15. bis 24. August im Hof des Finanzamtes in der Johann-Philipp-Palm-Straße 28. In Waiblingen startet das Open-Air-Kino auf dem Elsbeth-und-Hermann-Zeller-Platz, Bürgermühlenweg 10 am 27. August und dauert bis zum 1. September. Diese drei Sommernachtskinos werden vom Kinobetreiber Traumpalast veranstaltet. Das vom Verein Kinokult und dem Kulturamt organisierte 34. Sommernachts Open-Air-Kino im Innenhof des Fellbacher Rathauses läuft teilweise parallel dazu, und zwar von 23. bis 30. August. In Fellbach ist der Filmbeginn jeweils um 21.15 Uhr, ansonsten um 20.45 Uhr.

Welche Filme laufen wo?

In Backnang werden die Filme „Wunderschöner“ (8. August), „Drachenzähmen leicht gemacht“ (9. August), „Der Spitzname“ (10. August), „Konklave“ (11. August) und „Dirty Dancing“ (12. August) gezeigt. Wer seinen Lieblingsstreifen verpasst hat, bekommt zumindest teilweise eine weitere Chance in Schorndorf. Das Programm dort sieht folgendermaßen aus: „Wunderschöner“ (15. August), „The Greatest Showman“ (16. August), „Bridget Jones“ (17. August), „Der Buchspazierer“ (18. August), „Konklave“ (19. August), „Drachenzähmen leicht gemacht“ (20. August), „Jurassic World – Die Wiedergeburt“ (21. August), „Der Spitzname“ (22. August), „Die leisen und die großen Töne“ (23. August) und „Dirty Dancing“ (24. August).

Lilo und Stitch, Drachen und Bob Dylan

Der Außerirdische Stitch stattet Fellbach am 28. August einen Besuch ab. Foto: Disney Enterprises

In Waiblingen startet das Sommernachtskino auf dem Elsbeth-und Hermann-Zeller-Platz am 27. August mit der Komödie „Alter weißer Mann“. An den weiteren Abenden sieht das Programm folgendermaßen aus: „Konklave“ (28. August), „Drachenzähmen leicht gemacht“ (29. August), „Wunderschöner“ (30. August), „Like a Complete Unknown“ (31. August) und „Der Pinguin meines Lebens“ (1. September). In Fellbach erwartet Filmfans zum Auftakt „Die leisen und die großen Töne“ (23. August), danach „Der Pinguin meines Lebens“ (24. August), „Voilà Papa – Der fast perfekte Schwiegersohn“ (25. August), „Cranko“ (26. August) und „Der Salzpfad“ (27. August).

Am Familienabend, 28. August, steht „Lilo und Stitch“ auf dem Spielplan. Weiter geht es am 29. August mit dem Bob-Dylan-Film „Like a Complete Unknown“. Das Kino im Rathaushof, Marktplatz 1, endet am 30. August mit „Bella Roma – Liebe auf Italienisch“.

Wie viel kostet der Kinobesuch?

Am günstigsten sind die Karten am Familienabend (28. August) in Fellbach: dort setzen die Kinomacher auf einen ermäßigten Eintrittspreis von neun Euro für Groß und Klein. An den anderen Tagen kosten die Tickets in Fellbach 13 Euro an der Abendkasse, im Vorverkauf sind sie etwas günstiger und Online oder beim i-Punkt am Rathaus Fellbach erhältlich.

In den Open-Air-Kinos in Schorndorf, Backnang und Waiblingen kosten Karten auf allen Plätzen einheitlich zehn Euro, wer einen Schwerbehindertenausweis vorlegt, zahlt neun Euro.

Wo bekommt man Karten?

Für die Sommernachtskinos in Waiblingen, Schorndorf und Backnang sowie das Sommernachts-Open-Air-Kino in Fellbach sind die Karten an der Abendkasse oder vorab online erhältlich. Eine Reservierung ist nicht möglich. In allen Kinos herrscht freie Platzwahl. Die Filme laufen bei jedem Wetter – außer bei gefährlichen Unwettern, Hagel und Sturm.

Was gibt es zu essen?

In Fellbach versorgt Schmieg’s Stadtbiergarten die Besucher mit Currywurst und Pommes frites, Rostbratwürsten, Wilden Kartoffeln und weiteren Kleinigkeiten. Der Veranstalter Kinokult hat Getränke und Popcorn im Angebot.

In Backnang und Schorndorf gibt es ab 19 Uhr coole Sundowner, Drinks, Spritz-Getränke und Cocktails sowie Snacks an Erwins Sunset Bar, musikalische Begleitung inklusive. In Waiblingen gibt es Snacks und Getränke.

Welche Besonderheiten gibt es?

Im Murrhardter Stadtgarten zeigen das Kommunale Kino und der Verein Vielfalt tut gut von 7. bis 9. August Filme unter freiem Himmel. Tickets kosten jeweils neun Euro, ermäßigt sieben Euro, und müssen über die Seite www.sommernachtskino-murrhardt.de. gekauft werden, am 6. August gibt es von 17 bis 19 Uhr auch einen Vorverkauf bei den Murrlichtspielen. Restkarten sind am Abend zum Aufpreis von zwei Euro erhältlich.

Den Film, der am 7. August ab 21 Uhr läuft, haben die Besucher vorab festgelegt. Um 23.30 Uhr startet „Ghostbusters“ als Silent Kino mit Leih-Kopfhörern. Am 8. August ist ab 21 Uhr „Like a Complete Unknown“ zu sehen, im Silent Kino läuft ab 23.30 Uhr „Dirty Dancing“. Am 9. August gibt es nur eine Vorstellung um 21 Uhr, gezeigt wird „Wunderschöner“.

In schönem Ambiente geht auch das eintägige Open-Air-Kino im Schlossgarten von Oppenweiler, Schlossstraße 12, über die Bühne. Dort ist am 6. September ab 21.30 Uhr der Film „Liebesbriefe aus Nizza“ zu sehen, der Einlass beginnt um 20 Uhr.