Das regnerische Wetter am Samstagabend hat viele Ludwigsburger vom Besuch einer Filmvorführung im Freien abgehalten. In der Karlskaserne werden noch bis zum 18. August täglich Filme gezeigt – egal bei welchem Wetter.

Frank Ruppert 28.07.2024 - 11:37 Uhr

Mit Regenjacken oder Schirmen ausgerüstet waren die wenigen Besucher, die sich am Samstag den Auftakt der Saison im Open-Air-Kino mit dem Film „Eine Million Minuten“ in der Karlskaserne nicht entgehen lassen wollten. Das war auch bitter nötig, weil es pünktlich mit Einbruch der Dunkelheit – traditionell die Startzeit für den Hauptfilm bei Open-Air-Kinos – einen ergiebigen Dauerregen in der Barockstadt gab. In Ludwigsburg gilt allerdings die Prämisse, dass das Wetter kein echter Hinderungsgrund ist. Die Filme werden bei jedem Wetter gezeigt. Eine Rückerstattung des Eintrittspreises wegen schlechten Wetters ist ausgeschlossen.