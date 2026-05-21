Open Air Sindelfingen Tatort, Fußball und Kultfilme auf der großen Leinwand im Biergarten
Die neuen Wirte des neuen Biergartens Hopfengarten starten ein besonderes Open-Air-Sommerprogramm.
Die neuen Wirte des neuen Biergartens Hopfengarten starten ein besonderes Open-Air-Sommerprogramm.
Vor kurzem haben die Wirte den Hopfengarten Sindelfingen neu eröffnet, und schon laden sie zu einem besonderen Sommerprogramm ein. Philipp Hettler und Valentin Hillengass verkünden, dass sich der neue Biergarten neben dem Vereinsgelände des VfL Sindelfingen von Mai bis Juli regelmäßig in ein Open-Air-Kino und eine Public-Viewing-Location verwandeln wird. Auf einer LED-Großleinwand werden Fußball-Highlights, Kultfilme und beliebte TV-Klassiker gezeigt – bei kühlen Getränken, regionalen Speisen und entspannter Biergarten-Atmosphäre.