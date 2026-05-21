Open Air Sindelfingen: Tatort, Fußball und Kultfilme auf der großen Leinwand im Biergarten

Vor kurzem haben die Wirte den Hopfengarten Sindelfingen neu eröffnet, und schon laden sie zu einem besonderen Sommerprogramm ein. Philipp Hettler und Valentin Hillengass verkünden, dass sich der neue Biergarten neben dem Vereinsgelände des VfL Sindelfingen von Mai bis Juli regelmäßig in ein Open-Air-Kino und eine Public-Viewing-Location verwandeln wird. Auf einer LED-Großleinwand werden Fußball-Highlights, Kultfilme und beliebte TV-Klassiker gezeigt – bei kühlen Getränken, regionalen Speisen und entspannter Biergarten-Atmosphäre.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, Reservierungen gibt es nicht, sondern freie Platzwahl. „Der Hopfengarten ist ein Ort für alle – ob Fußballfan, Kinoenthusiast oder einfach jemand, der einen schönen Abend im Grünen verbringen möchte", schreiben Hettler und Hillengass in ihrer Ankündigung.

DFB-Pokalfinale und Fußball-WM

Den Auftakt macht das DFB-Pokalfinale am Samstag, 23. Mai, wenn der FC Bayern München auf den VfB Stuttgart trifft. Eine Woche später, am Samstag, 30. Mai, steht das Champions-League-Finale zwischen Paris St. Germain und dem FC Arsenal auf dem Programm. Im Juni folgt die Fußball-Weltmeisterschaft, dann werden im Hopfengarten alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft mit Spielstart vor 0 Uhr gezeigt sowie alle relevanten K.O.-Spiele bis zum WM-Finale am Sonntag, 19. Juli. Zu jedem Spiel gibt es Stadion-Rote frisch vom Grill.

Open-Air-Kino: Kultfilme unter freiem Himmel

Beim Open-Air-Kino werden unter freiem Himmel immer mittwochs ab 20 Uhr Kultfilme gezeigt. Das Programm sieht vor:

Mittwoch, 27. Mai: The Grand Budapest Hotel

Mittwoch, 03. Juni – Dirty Dancing

Mittwoch, 10. Juni – Bohemian Rhapsody

Mittwoch, 17. Juni – James Bond: Keine Zeit zu sterben

Mittwoch, 24. Juni – Grease

Wochenausklang mit Tatort

Auch Tatort-Liebhaber können das Wochenende im Biergarten ausklingen lassen. An ausgewählten Sonntagen wird der ARD-Krimi ab 20.15 Uhr auf der großen Leinwand gezeigt: am 24. und 31. Mai, 7. und 21. Juni.