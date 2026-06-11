Open-Air-Theater Weltberühmtes Stück feiert in Esslingen Freiluft-Premiere
„Die Zauberflöte - The Opera But Not The Opera“ hat am 13. Juni in der Esslinger Maille Premiere. Was erwartet die Gäste beim musikalischen Freilichttheater der Landesbühne?
„Die Zauberflöte - The Opera But Not The Opera“ hat am 13. Juni in der Esslinger Maille Premiere. Was erwartet die Gäste beim musikalischen Freilichttheater der Landesbühne?
Das farbenfrohe Bühnenbild und die Zuschauertribüne in der Esslinger Maille stehen schon. Viele Passanten haben in dem Park am Neckarkanal schon Blicke von den Proben zur neuen Freilichtproduktion „Die Zauberflöte - The Opera But Not The Opera“ erhascht. Nils Strunk und Lukas Schrenk entdecken die Oper von Wolfgang Amadeus Mozart und Emanuel Schikaneder aus dem Jahr 1791 neu. Andreas Kloos führt Regie bei dem Spektakel unter freiem Himmel. Die Premiere beginnt am Samstag, 13. Juni, um 20 Uhr auf der Maille.